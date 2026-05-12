Oggi si giocano i quarti di finale nel torneo WTA 1000 di Roma, con la partita tra Sorana Cirstea e Jelena Ostapenko che apre la giornata. La sfida, che ha inaspettatamente preso il posto di quella prevista tra Aryna Sabalenka e le altre giocatrici, si svolge nel settore dedicato al singolare. Nel doppio, invece, Errani e Paolini si preparano a scendere in campo per affrontare l'impegno ceco.

Sarà una giornata dedicata ai quarti di finale in singolare nel WTA 1000 di Roma. La prima sfida è quella abbastanza a sorpresa tra Sorana Cirstea e Jelena Ostapenko, in quello che doveva essere il quadrante di riferimento di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo, però, si è fermata contro una strepitosa Cirstea e la rumena si è poi ripetuta nella giornata di ieri battendo anche la ceca Noskova. La lettone, invece, sembra essersi ritrovata e sul rosso è sempre avversaria decisamente insidiosa, come ha dimostrato nel suo ottavo contro la russa Kalinskaya, battuta veramente agevolmente. In serata toccherà probabilmente al match più atteso, visto che scenderanno in campo Coco Gauff e Mirra Andreeva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026, in singolare scattano i quarti di finale. Impegno ceco per Errani/Paolini

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