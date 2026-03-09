Al torneo di Indian Wells, nel match di secondo turno del doppio femminile, si affrontano le coppie composte da Sara Errani e Jasmine Paolini da un lato e Xu Yifan con Yang Zhaoxuan dall’altro. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui punti e le fasi del gioco. Le campionesse olimpiche cercano di qualificarsi per i quarti di finale in questa giornata di torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra Sara ErraniJasmine Paolini e le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il duo vincente dell’incontro che ai quarti di finale troverà la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic. Le campionesse olimpiche arrivano al 1000 californiano alla ricerca del primo acuto stagionale. Le azzurre si sono infatti fermate a sorpresa al secondo turno degli Australian Open, per poi cedere nelle semifinali di Doha ed agli ottavi di Dubai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche a caccia dei quarti di finale

