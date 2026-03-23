CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4, 6-4 GAME, SET AND MATCH! VINCONO LE AZZURRE! Il dritto di Errani nei pressi della rete chiude il discorso! 40-15 Esce la risposta di rovescio di Nicholss. Sono tre i match point! 30-15 Dritto potentissimo di Paolini, Mihalikova non ha nessuna possibilità da fondo campo. 15-15 In rete la volée comoda di Errani, non ci voleva. 15-0 Nicholss si allunga ma la volée di dritto non atterra in campo sotto lo sguardo di Errani. Paolini servirà per il match. 5-4 BREAK ERRANIPAOLINI! Nicholss non controlla la volée e consegna il servizio alle azzurre che possono chiudere il discorso. Non c’è la prima, risponde Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook

ANDIAMOOO Sara e Jasmine vincono in 2 set all’esordio nel WTA 1000 di Miami, affronteranno le vincenti di Cirstea/Cristian vs Mihalikova/Nicholls @BMWItalia x.com