WTA Miami 2026 Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco Gauff

A Miami, Elisabetta Cocciaretto ha battuto Darja Semenistaja nel torneo WTA 2026 e ora affronterà Coco Gauff. Dopo una giornata caratterizzata da rinvii e cancellazioni, la partita si è svolta regolarmente e la tennista italiana ha conquistato la vittoria. La sfida contro Gauff si svolgerà nelle prossime ore, mentre il torneo prosegue con altri incontri in programma.

Dopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra Elisabetta Cocciaretto per eliminare la lucky loser lettone Darja Semenistaja nel primo turno del WTA 1000 di Miami: l’italiana, che per la terza volta in carriera batte la baltica in altrettante sfide, la seconda in stagione, si impone con lo score di 6-4 6-1 ed affronterà al secondo turno la statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding. Nel primo set l’inizio è ottimo per l’azzurra, che apre con un filotto di quattro game, strappando la battuta all’avversaria ai vantaggi nel secondo gioco ed a quindici nel quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco Gauff Articoli correlati WTA Doha 2026, debutto vincente per Mboko. Cocciaretto sfiderà Gauff. Fuori Samsonova e ShnaiderLa giornata inaugurale del torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, propone dodici sfide di primo turno. Elisabetta Cocciaretto ripescata e vincente: a Doha batte Jacquemot e si regala Coco GauffL’ondata di rinunce dell’ultimo momento al WTA 1000 di Doha regala a Elisabetta Cocciaretto una doppia soddisfazione. Altri aggiornamenti su Elisabetta Cocciaretto Temi più discussi: Miami su SuperTennis: l'esordio di Cocciaretto live ora in tv; Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao Fonseca; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; WTA Miami, il percorso delle italiane: Paolini e Cocciaretto pescano male. WTA 1000 Miami 2026: Cocciaretto al secondo turno, Semenistaja ko in due setPrestazione solida della marchigiana, che conquista la prima vittoria in carriera nel main draw del Miami Open ... spaziotennis.com Super partenza per Cocciaretto a Miami: battuta SemenistajaLa marchigiana lascia soli 5 game alla giocatrice lettone e approda al secondo turno Elisabetta Cocciaretto comincia nella maniera migliore nel WTA 1000 di Miami. La marchigiana ha superato a pieni vo ... tennisitaliano.it Super COCCIA! ELISABETTA COCCIARETTO torna dopo un mese e batte all'esordio, al #MiamiOpen, Darja Semenistaja per 6-4 6-1. 15^ vittoria stagionale su 19 match per Eli, che adesso ritrova quella Gauff, battuta a Doha poche settimane fa x.com "Mi mancano otto esami alla laurea, un esame l'ho fatto prima di partire per Miami, e poi mi potete chiamare dottoressa" In bocca al lupo Elisabetta Elisabetta Cocciaretto ig - facebook.com facebook