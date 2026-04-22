World Press Photo 2026 | l’italiana che racconta le donne del Marocco

Una giovane fotografa italiana ha conquistato un riconoscimento importante nel concorso World Press Photo 2026. La sua serie di immagini si concentra sulla vita delle donne in Marocco, portando alla luce aspetti quotidiani e sfide della loro realtà. La selezione si è svolta tra migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo, e il suo lavoro è stato scelto per la sua qualità e capacità di raccontare storie attraverso le immagini.

La tensione artistica del fotogiornalismo si sposta su un palcoscenico internazionale di altissimo prestigio, dove una giovane talento italiana è riuscita a conquistare una delle posizioni più ambite. Chantal Pinzi, ventinovenne originaria di Como ma ormai cittadina di Berlino da un decennio, si trova tra i sei finalisti del World Press Photo Contest 2026 grazie a una potente narrazione visiva dedicata alle donne del Marocco. Il lavoro che ha attirato l’attenzione della giuria si intitola Faris?t: Gunpowder’s Daughters. Attraverso l’obiettivo della fotografa, la serie esplora l’universo delle cavallerie marocchine impegnate nella Tbourida, una tradizione che mette in scena antiche tattiche di scontro combattute a cavallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - World Press Photo 2026: l’italiana che racconta le donne del Marocco Notizie correlate World Press Photo, tra i premiati l'italiana Pinzi con la forza delle donne marocchineMorte, malattia, catastrofi che raccontano un mondo sempre più in preda ai demoni dei conflitti e delle crisi ma anche storie di riscatto femminile,... Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 – L’intervistaSi chiama Chantal Pinzi, ha 29 anni, è italiana ed originaria di Como, ma da dieci anni vive a Berlino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: World Press Photo: leggiamo bene le storie oltre a guardare le figure; World Press Photo Contest 2026: annunciati i vincitori della 69ª edizione; Gli scatti protagonisti del World Press Photo 2026; Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 - L'intervista. World Press Photo 2026, annunciati vincitori regionali: premiata l'italiana Chantal PinziLeggi su Sky TG24 l'articolo World Press Photo 2026, annunciati vincitori regionali: premiata l'italiana Chantal Pinzi ... tg24.sky.it World Press Photo 2026, gli occhi sul mondo. C'è anche l'italiana Chantal PinziDalla guerra dei droni alla crisi climatica, le immagini del prestigioso concorso di fotogiornalismo raccontano l’attualità globale. Il 23 aprile l'annuncio del vincitore assoluto ... rainews.it LA PIETÀ La foto vincitrice del World Press Photo 2024 di Mohammed Salem è diventata una scultura in marmo realizzata dall'artista toscano Filippo Tincolin. #Gaza #Firenze #florence #toscana #italia - facebook.com facebook Questa immagine, premiata al World Press Photo QUANTO SPAZIO DIAMO AL BENNESSERE DELL'ANIMALE QUANDO CELEBRIAMO CERTE IMMAGINI Ma fermiamoci un attimo. Guardiamo al cavallo. Bocca spalancata Collo in tensione Impen x.com