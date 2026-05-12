Wolkenstein | nuova pressa in via Toti per gestire il cartone

Nella zona di Wolkenstein è stata installata una nuova pressa in via Toti, destinata a migliorare la gestione del cartone. La modifica si inserisce nel tentativo di affrontare le criticità segnalate dai residenti riguardo all'isola ecologica di via Toti, che negli ultimi mesi aveva registrato problemi di accumulo e di funzionamento. La nuova attrezzatura dovrebbe aiutare a ottimizzare la raccolta e il trattamento dei materiali riciclabili nel quartiere.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei rifiuti nel quartiere Wolkenstein?. Perché i residenti avevano segnalato criticità nell'isola ecologica di via Toti?. Chi ha collaborato per trovare la soluzione pratica al problema del cartone?. Quali altri interventi sono previsti per ridurre i tempi di attesa?.? In Breve Intervento nato dal confronto tra comitato di quartiere, assessorato ambiente e ASM.. Sopralluogo tecnico ASM conferma efficienza e qualità del conferimento del materiale.. Cartello informativo con istruzioni posizionato presso l'isola ecologica di via Toti.. Valutato riposizionamento di una seconda pressa per il rifiuto residuo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wolkenstein: nuova pressa in via Toti per gestire il cartone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Iran, Croce Rossa: "Operatori umanitari non potranno gestire una nuova escalation"“Al momento la situazione umanitaria in Iran è sotto controllo, ma un’escalation raggiungerebbe proporzioni tali che noi operatori umanitari non... Iran, Schlein pressa il governo: “No a basi Usa”Si è conclusa a Roma la campagna di ascolto del Partito Democratico “L’Italia che sentiamo”, il percorso promosso nei mesi scorsi per raccogliere...