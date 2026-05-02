Iran Croce Rossa | Operatori umanitari non potranno gestire una nuova escalation

La Croce Rossa ha dichiarato che, attualmente, la situazione umanitaria in Iran è sotto controllo. Tuttavia, ha avvertito che un’eventuale escalation del conflitto potrebbe superare le capacità di intervento degli operatori umanitari. La nota evidenzia i limiti delle risorse disponibili e la possibilità di una crisi più grave se dovessero verificarsi ulteriori sviluppi.

“Al momento la situazione umanitaria in Iran è sotto controllo, ma un’escalation raggiungerebbe proporzioni tali che noi operatori umanitari non saremmo in grado di gestire”. Lo dice Mirjana Spoljaric Egger, presidentessa del Comitato Internazionale della Croce Rossa. “Ci sono milioni, decine di milioni di persone sparse su un territorio immenso, con un potenziale enorme per colpire ponti, dighe e centrali elettriche, il che distruggerebbe le condizioni di vita della popolazione”, ha aggiunto, New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Croce Rossa: "Operatori umanitari non potranno gestire una nuova escalation" Notizie correlate Croce Rossa in addestramento estremo: neve, feriti e stress da gestireL'addestramento in montagna: prove di resistenza e sopravvivenza La neve fresca ricopre il sentiero che dalla località La Vetricia conduce al Bivacco... La Croce Rossa inaugura una nuova ambulanzaBAGNI DI LUCCA Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana rinnova il proprio parco mezzi destinato ai servizi di emergenza sanitaria... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tor Cervara, uomo in overdose salvato durante le attività di strada di Villa Maraini e Croce Rossa Italiana Amrc; Libano, aggressione israeliana potrebbe causare una catastrofe umanitaria; Diritto umanitario, alla Capitaneria diplomati 25 nuovi operatori internazionali; Allarme per un uomo steso vicino al camion, ma in realtà…. Iran, Croce Rossa: Operatori umanitari non potranno gestire una nuova escalationAl momento la situazione umanitaria in Iran è sotto controllo, ma un'escalation raggiungerebbe proporzioni tali che noi operatori umanitari non saremmo in ... lapresse.it Iran-Israele: Valastro (Croce Rossa), uccisi tre operatori a Teheran, la crisi ha aperto una pericolosa breccia nell’umanitàDa tempo diciamo che la crisi in Medio Oriente ha aperto una pericolosa breccia nell’umanità. Dopo l’uccisione, ieri, di tre operatori della Mezzaluna Rossa iraniana a Teheran, quella breccia sembra ... agensir.it Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - facebook.com facebook Portare conforto alla popolazione libanese, in una situazione disperata Missione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nei luoghi colpiti dal conflitto Federico Piana, L’Osservatore Romano x.com