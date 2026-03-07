Iran Schlein pressa il governo | No a basi Usa

La segretaria del Partito Democratico ha visitato Roma nell’ambito del tour “L’Italia che sentiamo” e si è rivolta al governo chiedendo di negare l’installazione di basi statunitensi nel paese. Durante l’evento, si è commossa e ha dichiarato che l’ascolto rappresenta una promessa da mantenere. La sua richiesta si inserisce nel contesto delle attività politiche attuali sulla presenza militare straniera nel territorio nazionale.

Si è conclusa a Roma la campagna di ascolto del Partito Democratico “L’Italia che sentiamo”, il percorso promosso nei mesi scorsi per raccogliere testimonianze e proposte dai vari territori. A chiudere l’iniziativa è stata la segretaria dem Elly Schlein, che nel suo intervento ha ribadito come l’ascolto dei cittadini debba restare una componente principale dell’azione politica del partito. La leader del Pd non ha nascosto la propria emozione durante l’evento finale, commuovendosi dopo l’intervento di un’esponente del partito della provincia di Roma che ha raccontato alcune delle storie raccolte durante il tour. “Non finisce certo con questa campagna l’impegno per l’ascolto del Paese”, ha affermato Schlein, sottolineando che l’ascolto rappresenta “una promessa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Schlein pressa il governo: “No a basi Usa” Iran, Schlein al governo: “Dovete dire di no già adesso all’utilizzo delle basi, sarebbe contro la Costituzione”“Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi”La concessione delle basi in Italia alle forze statunitensi impegnati nelle operazioni militari in Iran. More western countries recognize Palestinian state Approfondimenti e contenuti su Iran Schlein pressa il governo No a.... Iran, Schlein attacca il governo: Prema su Trump per fermare la guerra e escluda l’uso delle basi Usa in ItaliaElly Schlein chiede al governo di fare pressione su Trump per fermare la guerra in Iran e di escludere l’uso delle basi Usa in Italia ... affaritaliani.it Iran, Schlein: Fermare la guerra illegale di Trump e Netanyahu. Solidarietà a SanchezLa segretaria del Pd: Bisogna lavorare con i partner europei per la protezione e la sicurezza del suolo europeo, no alla concessione delle basi agli Usa ... dire.it