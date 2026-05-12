Un dibattito si sviluppa attorno alla tenuta del sistema inglese, che non si basa su una costituzione scritta, di fronte alle sfide poste dal populismo. Si discute su come un sistema senza una carta costituzionale possa resistere a leader demagogici e alle pressioni di un governo rappresentativo. Inoltre, si evidenzia il rischio che il modello elettorale possa favorire una maggioranza risicata, aprendo la strada a possibili derive autoritarie.

? Punti chiave Come può un sistema senza costituzione scritta resistere a un demagogo?. Perché il modello elettorale inglese rischia di produrre una tirannia minoritaria?. Cosa può imparare il Regno Unito dai fallimenti del sistema italiano?. Chi ha responsabilità nella difesa dei diritti contro l'ascesa del populismo?.? In Breve Rischio tirannia minoranza con il 30% dei voti nel sistema maggioritario inglese. Francesco Cundari analizza il fallimento del maggioritario italiano degli anni novanta. Il movimento Reform UK minaccia gli equilibri politici del Regno Unito. Bipolarismo italiano degli ultimi trent'anni causa instabilità e riforme su misura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wolf: il sistema inglese rischia di cedere sotto il populismo

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