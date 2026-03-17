Chi tocca il Sistema rischia grosso

Un ex magistrato, ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura le documentazioni sulla mia carriera. La richiesta arriva dopo che ho pubblicamente criticato la politicizzazione della magistratura. La vicenda si concentra sulle relazioni tra politica e sistema giudiziario e sulle conseguenze di tali interferenze. Nessun altro dettaglio è stato finora reso pubblico.

Roberto Scarpinato, ex toga oggi M5s, ha chiesto al Csm le carte sulla mia carriera dopo che mi sono esposta sulla politicizzazione della magistratura. Pure Andrea Delmastro è sotto attacco. All’inizio del mese di dicembre, rompendo il riserbo che in questi anni ha caratterizzato la mia attività di magistrato, ho deciso di raccontare la mia storia sulla Verità. Ho scelto di parlare a cuore aperto con i lettori e i cittadini italiani. Nella mia vicenda avevo incrociato uno dei più accesi sostenitori del No al referendum, il senatore dei 5 stelle Roberto Scarpinato, che quando ero pm a Termini Imerese ricopriva il ruolo di procuratore generale di Palermo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Chi tocca il Sistema rischia grosso Articoli correlati Leggi anche: Juventus-Napoli, il pronostico: chi perde rischia grosso Leggi anche: Fisco, il 730 nel mirino: verifiche digitali a raffica, chi rischia grosso Matt Carus ci spiega (male) che cos'è una donna | Analizziamo il suo video | RUVIDO 280 Tutti gli aggiornamenti su Chi tocca Discussioni sull' argomento La separazione delle carriere e la riforma del CSM: a chi serve davvero la riforma?; Nuova vita per i detenuti: Patto toghe-industriali per chi crede nel futuro; Referendum Giustizia: come voteresti? Ecco il test per scoprirlo; Referendum giustizia: cosa significa votare sì o no alla riforma. Le sue e quelle degli altri, e con la precisione che tocca solo a chi sa scrivere. - facebook.com facebook