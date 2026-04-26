Durante un'intervista trasmessa su Fox, l'ex presidente ha affermato che il sistema petrolifero iraniano potrebbe esplodere entro tre giorni se il blocco dello stretto continuerà. Ha spiegato che Teheran non riesce a stoccare il greggio nei container né a caricarlo sulle navi, il che potrebbe portare a una crisi nel settore. La dichiarazione si basa su una valutazione delle condizioni attuali delle infrastrutture iraniane.

In una intervista al Fox, Donald Trump ha avvertito che le linee di produzione petrolifera dell'Iran potrebbero "esplodere" entro tre giorni se proseguirà il blocco dello stretto, per l'impossibilità da parte di Teheran di stoccare il greggio nei container o caricarlo sulle navi. "Quando hai grandi quantità di petrolio nel sottosuolo, se per qualsiasi motivo la linea di produzione è chiusa perché non puoi caricare il greggio nei container o nelle navi, la linea esplode da dentro", ha spiegato. "Restano solo tre giorni prima che accada. Quando esplode, non si puo' piu' ricostruire come era prima, al massimo al 50%", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorni

Trump: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi»

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