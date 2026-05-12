William e Harry faranno pace Chi è il mediatore scelto dalla famiglia reale

Da ilgiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre tre anni di silenzio e distanza, si parla di un possibile riavvicinamento tra il Principe William e il Principe Harry. La famiglia reale ha scelto un mediatore per facilitare il dialogo tra i due fratelli, che non si confrontano direttamente da tempo. Gli esperti concordano nel definire i rapporti tra loro come ormai inesistenti, con una frattura che si è accentuata nel corso degli ultimi anni.

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Sono più di tre anni che il Principe William e il Principe Harry non si parlano direttamente. Gli esperti di Famiglia Reale sono tutti concordi nel dire che i rapporti tra i due fratelli sono ormai inesistenti, la frattura che si è venuta a creare ha raggiunto dimensioni preoccupanti. L'ultima volta che i due si sono scambiati la parola – per quanto gelida – è stato in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II, nel 2022. Da allora, ogni contatto si è interrotto. Re Carlo, tuttavia, non ha mai fatto mistero di voler rivedere la sua famiglia nuovamente unita. Vorrebbe che Harry e i suoi nipotini si riavvicinassero a Palazzo, e sarebbe molto felice di vedere i propri figli riappacificati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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