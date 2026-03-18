Andrea non fa più parte della Famiglia reale e non parteciperà ai funerali di Re Carlo. La decisione è stata presa da William, senza ulteriori dettagli ufficiali. Si tratta di un allontanamento che potrebbe indicare un cambiamento in corso all’interno della monarchia britannica. Per ora, restano solo supposizioni su cosa possa accadere nei prossimi mesi.

La sensazione è che qualcosa stia per cambiare all'interno della Famiglia reale inglese. Di cosa si tratti, lo si potrà soltanto vedere nel corso degli anni. Una cosa è certa, per l'ex Principe Andrea ogni porta resterà chiusa. E ciò sarà ancora più evidente quando a sedere sul trono sarà William, che non ha mai nascosto i propri sentimenti negativi nei confronti dello zio. Ad oggi, Andrea è stato espulso dal Royal Lodge di Windsor. Il terzogenito della Regina Elisabetta e del Principe Filippo risiede adesso presso la tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Alcuni vociferano che in futuro potrebbe addirittura essere spinto a firmare una dichiarazione per rinunciare formalmente alla linea di successione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea fuori dalla Famiglia Reale, non sarà presente neppure ai funerali di Re Carlo: la decisione di William

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