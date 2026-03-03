Per la prima volta, nell'ambito di Queen Elizabeth II: Her Life in Style, la più grande mostra dedicata alla compianta sovrana, allestita presso la King's Gallery di Buckingham Palace, verrà infatti esposta al pubblico la veste battesimale, proprio quella con cui, nel 1926, la giovanissima principessina ricevette il sacramento del Battesimo. In realtà, a rendere ancora più prezioso questo pezzo è il fatto che, insieme a Elisabetta, sono stati ben 62 i bambini della famiglia reale ad averlo indossato, tra cui anche i figli di Carlo e Diana, i fratelli William e Harry. Insomma, a ben vedere un capo chiave, anzi, sacro per i membri della royal family. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In mostra la veste battesimale della Regina Elisabetta II (indossata da ben 62 bambini della famiglia reale tra cui William e Harry)

Il principe William ha assunto una “crisis manager” per risolvere i guai della famiglia reale (e gestire il ritorno di Harry & Meghan): ecco chi è e perché “non è un caso”A mali estremi, estremi rimedi; così il principe William ha preso in mano la situazione e, per fronteggiare scandali e grane già all’orizzonte del...

William e Kate in Scozia mentre Harry torna a Londra: il segnale che divide la Famiglia realeIl principe Harry si prepara a tornare nel Regno Unito per una nuova, intensa settimana in tribunale.

Una selezione di notizie su Regina Elisabetta

Il guardaroba inedito della Regina Elisabetta va in mostra a Londra per il centenarioQueen Elizabeth II: Her Life In Style, la più grande mostra mai realizzata sugli abiti della defunta Regina Elisabetta, compresi quelli sfarzosi che indossò per il suo matrimonio e la sua ... rainews.it

La più grande mostra mai realizzata sul guardaroba della Regina Elisabetta arriva a Buckingham Palace nel 2026La più grande mostra sul guardaroba della regina Elisabetta II arriva a Buckingham Palace nell'aprile 2026 Nell'aprile del 1929, l'allora principessa Elisabetta apparve sulla copertina di Time, ... vogue.it