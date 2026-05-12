La Wilier Triestina Rapida è disponibile in due versioni, con un prezzo di partenza di 2.899 euro. Entrambe le versioni sono dotate di un manubrio integrato in composito. La bicicletta è progettata per offrire un buon livello di aerodinamica, mantenendo un prezzo accessibile. La sua struttura si basa su un telaio in alluminio e carbonio, pensato per chi cerca un modello performante senza spendere troppo.

Wilier Triestina sfoggia nella sua gamma più di un telaio top-end di altissimo livello e pensato per le competizioni. La lista è facile da stilare, e comprende il Filante SLR e il Verticale SLR per il segmento road, il Rave SLR per il mondo gravel. Ma il marchio veneto ha pensato anche ad una categoria di pubblico ugualmente esigente ma con un budget più limitato. Tenendo così a battesimo la nuova Rapida, una bicicletta allrounder che viene proposta in due allestimenti con prezzi a partire da meno di 3.000 euro. Wilier Triestina sotto questo punto di vista ha ragionato, per così dire, in maniera molto saggia. Una bici dai contenuti moderni in quanto a forme e soluzioni proposte, unite ad una geometria che va a incontrare un pubblico appassionato ma non estremo nelle scelte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wilier Triestina Rapida: l'aerodinamica alla portata di tutti

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