Nuova Ducati DesertX | performance da professionisti avventura alla portata di tutti

Ducati rinnova in profondità la sua maxi enduro “da deserto” e presenta la seconda generazione della DesertX, svelata all’interno della World Première 2026. Una moto che non si limita a un aggiornamento: è ripensata da zero attorno al nuovo motore Ducati V2 e al telaio monoscocca, con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella in fuoristrada senza perdere il piacere di guida su strada che contraddistingue la Casa di Borgo Panigale. Dopo aver conquistato gli appassionati fin dall’arrivo sul mercato, la DesertX evolva grazie ai back raccolti e all’esperienza maturata anche in contesti estremi: dai rally alle competizioni su terreni durissimi. Il risultato è un mezzo più moderno, più efficace, più robusto e soprattutto più “accessibile” nella gestione, grazie a una suite elettronica evoluta e a soluzioni tecniche mirate. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

