Uffici pubblici alla portata di tutti Provincia capofila di Molto in Comune più attenzione ai dipendenti disabili

La Provincia di Lecco ha avviato interventi per rendere gli uffici pubblici più accessibili, rispondendo alle esigenze di dipendenti disabili. La causa deriva dalla richiesta di migliorare le condizioni di lavoro e promuovere l’inclusione. Sono stati installati rampe e migliorate le segnalazioni per facilitare gli spostamenti interni. Questi cambiamenti coinvolgono anche gli spazi di accoglienza e le postazioni di lavoro. La strategia mira a garantire a tutti i lavoratori pari opportunità di accesso.

LECCO Uffici comunali e della Provincia di Lecco sempre più inclusivi e alla portata di tutti, anche per chi ci lavora. È il progetto Molto in Comune, primo e unico del suo genere in Italia, per dare supporto alle amministrazioni comunali e ai loro dipendenti, fornendo strumenti concreti per migliorare l'accessibilità organizzativa e gli strumenti di governo, per rendere più inclusiva l'esperienza lavorativa delle persone con disabilità all'interno degli enti di appartenenza. Al progetto hanno aderito al momento 21 Comuni con 31 persone: Abbadia, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bulciago, Casargo, Casatenovo, Cassina Colico, Cremeno, Galbiate, Lierna, Lomagna, Malgrate, Merate, Monticello, Osnago, Perledo, Premana e Viganò.