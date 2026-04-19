WEC 6h Imola | Toyota e Ferrari in lotta per il successo a metà gara

A metà gara del primo round del FIA World Endurance Championship a Imola, le squadre di Toyota e Ferrari sono in testa alla classifica. La gara si sta svolgendo su un circuito italiano, con entrambe le case automobilistiche impegnate in una battaglia serrata per il primato. Le vetture sono scese in pista questa mattina e si stanno dando battaglia nel corso delle sei ore di gara.

Metà gara in archivio a Imola per quanto riguarda il primo round del FIA World Endurance Championship. La Toyota n. 8, attualmente nelle mani di Ryo Hirakawa, precede di pochi decimi la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi. La seconda sosta di giornata ha permesso ai giapponesi di avvantaggiarsi nei confronti della Ferrari, in pole nella giornata di ieri sulle rive del Santerno per il secondo anno consecutivo con Antonio Giovinazzi. La 499P, grazie a James Calado, ha controllato le prime fasi di una corsa che è stata interrotta in due occasioni con due Virtual Safery Car. La prima è stata innescata per un problema alla Lexus n. 78 Akkodis ASP, mentre la seconda è scattata per un errore in curva 2 della Peugeot n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 6h Imola: Toyota e Ferrari in lotta per il successo a metà gara Notizie correlate WEC, 6h Imola: il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’Una nuova stagione del FIA World Endurance Championship è pronta per iniziare dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a FerrariAntonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: WEC | Ferrari batte Toyota ed è in Hyperpole ad Imola con un grande Giovinazzi; WEC, 6h di Imola: Ferrari in pole, sorpresa Toyota; Giovinazzi porta la Ferrari in pole e beffa la Toyota per un centesimo: gioia rossa al primo sabato di qualifiche; Wec 2026, 6 Ore di Imola: orari tv e diretta streaming. WEC, 6h Imola: Toyota e Ferrari in lotta per il successo a metà garaMetà gara in archivio a Imola per quanto riguarda il primo round del FIA World Endurance Championship. La Toyota n. 8, attualmente nelle mani di Ryo ... oasport.it WEC | Imola, 2a Ora: Ferrari al comando su Toyota e CadillacCalado sta tenendo la 499P #51 prima, ma una Safety Car rimescola le strategie e ne approfittano Hartley e Stevens per conquistare il podio virtuale ai danni della #50 di Molina. In LMGT3 bel duello B ... it.motorsport.com Siamo esattamente a metà della 6 ore di Imola ed al momento il leader della corsa è Ryo Hirakawa (Toyota #8), tampinato dalla Ferrari 499P #51 condotta da Alessandro Pier Guidi. Molteplici le lotte in pista sia nella classe Hypercar che nella LMGT3. #mema - facebook.com facebook #6HImola, sabato: una giornata con #Peugeot Tra connazionali, qualifiche, 908 storica e voglia di rivalsa, Peugeot ci ha aperto le porte: ecco come il Leone vuole tornare a ruggire #WEC #Imola x.com