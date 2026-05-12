La 6 Ore di Spa-Francorchamps del 2026 nel FIA WEC ha offerto una delle gare più emozionanti degli ultimi anni. Sul circuito belga si sono svolti numerosi colpi di scena, con strategie che hanno deciso l’esito della corsa e una lotta serrata tra i protagonisti della categoria Hypercar. La competizione ha visto momenti di grande tensione e un confronto intenso tra le vetture di punta.

La 6 Ore di SPA 2026 ci ha regalato una delle gare più spettacolari degli ultimi anni nel FIA WEC. Sul leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps abbiamo visto colpi di scena, strategie decisive e una battaglia incredibile tra i grandi protagonisti della Hypercar. In questo video, con l’analisi di Luca Pellegrini, scopriamo: come BMW abbia conquistato una vittoria forse sorprendente. ma fino a un certo punto perché la pole position di Peugeot non si è trasformata in una gara vincente cosa è successo alle favorite Ferrari e Toyota la crescita di Cadillac nel FIA WEC strategie, ritmo gara e momenti decisivi della 6 Ore di SPA Una gara intensa, spettacolare e ricca di spunti in vista della 24 Ore di Le Mans.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC SPA 2026: la gara più bella dell’anno? Il trionfo BMW spiegato da Luca Pellegrini

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WEC SPA 2026: la gara più bella dell’anno Il trionfo BMW spiegato da Luca Pellegrini

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