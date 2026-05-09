Durante la gara del campionato mondiale Endurance, BMW ha ottenuto una vittoria grazie a una strategia di rifornimento più efficiente. Un incidente tra vetture di Ferrari, Porsche e Mercedes ha modificato le posizioni in classifica, causando un cambio nelle gerarchie. La scuderia tedesca ha approfittato di queste dinamiche per mantenere il vantaggio, portando a termine la competizione al primo posto.

? Domande chiave Come ha fatto la BMW a trasformare un rifornimento ridotto in vantaggio?. Quali incidenti hanno stravolto le gerarchie tra Ferrari, Porsche e Mercedes?. Perché la Toyota numero 8 ha perso ogni possibilità di vittoria?. Cosa ha permesso alla Genesis di conquistare i primi punti storici?.? In Breve Rene Rast, Sheldon van der Linde e Robin Frijns guidano la BMW numero 20.. Il distacco tra BMW e Cadillac numero 12 raggiunge i 52 secondi.. Collisioni tra Cressoni, Jakobsen e Pier Guidi causano diverse neutralizzazioni in pista.. Kevin Magnussen conquista il secondo posto scalando la decima posizione iniziale.. La BMW M Team WRT ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato mondiale endurance con la vettura LMDh dopo una gara caotica a Spa-Francorchamps, dove la strategia ha prevalso sulla pura velocità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WEC Spa, trionfo BMW: la strategia vincente batte il caos in pista

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