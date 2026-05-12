WEC occasione persa per Peugeot a Spa? La pole è un dato da non sottovalutare
A Spa-Francorchamps, Peugeot non è riuscita a convertire la pole position in un risultato sul podio o nella prima vittoria nel FIA World Endurance Championship. La squadra aveva ottenuto la miglior posizione in qualifica, ma in gara non è riuscita a mantenere la testa della corsa o a salire sul podio. La gara si è conclusa senza un riscontro positivo per il team, nonostante l’ottimo risultato in qualifica.
La pole a Spa-Francorchaps non riesce a trasformarsi in un podio oppure alla prima affermazione di Peugeot nel FIA World Endurance Championship. Il marchio francese ha comunque mostrato dei buoni segnali, una ‘conferma’ rispetto a quanto accaduto a Imola. Malthe Jakobsen si conferma ampiamente come il migliore della squadra transalpina. L’ex campione dell’European Le Mans Series ha saputo infatti registrare sabato il best lap in Hyperpole dopo il quarto posto ottenuto nella stessa sessione sulle rive del Santerno. Il danese ha poi prematuramente terminato la competizione in seguito ad un incidente a ‘Les Combes’ con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 79 Iron Lynx.🔗 Leggi su Oasport.it
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