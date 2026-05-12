WEC occasione persa per Peugeot a Spa? La pole è un dato da non sottovalutare

A Spa-Francorchamps, Peugeot non è riuscita a convertire la pole position in un risultato sul podio o nella prima vittoria nel FIA World Endurance Championship. La squadra aveva ottenuto la miglior posizione in qualifica, ma in gara non è riuscita a mantenere la testa della corsa o a salire sul podio. La gara si è conclusa senza un riscontro positivo per il team, nonostante l’ottimo risultato in qualifica.

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