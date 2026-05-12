WEC Alpine delusa dopo la 6h di Spa Le A424 resteranno anche nel 2027?

Alpine non è riuscita a raggiungere il podio nella 6 ore di Spa-Francorchamps, seconda gara del campionato mondiale di endurance. La squadra ha concluso la corsa senza ottenere i punti sperati. La questione delle auto A424 resta aperta, con voci che parlano di una possibile presenza nel campionato fino al 2027. La squadra si è mostrata delusa dopo l'esito della corsa, senza ulteriori dettagli su cambiamenti futuri.

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Alpine non ad ottenere il podio nella 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Il marchio francese, dopo un’ottima qualifica con un terzo ed il quarto posto finale, ha perso progressivamente terreno con la n. 36 e poi con la n. 35. L’ultima citata è stata protagonista di un’escursione all’uscita del ‘Raidillon’, fortunatamente con Antonio Felix Da Costa. L’ex volto di Porsche Motorsport si è reso protagonista anche di una significativa difesa nei confronti dell’Aston Martin Hypercar di Alex Riberas. Nicolas Lapierre, Direttore Sportivo Alpine Endurance Team, ha affermato in una nota: “Siamo ovviamente delusi da questi risultati, soprattutto dopo l’ottima prestazione in qualifica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Alpine delusa dopo la 6h di Spa. Le A424 resteranno anche nel 2027? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WEC, 6h Spa: Alpine e Cadillac protagoniste dopo tre ‘strategiche’ oreCadillac ed Alpine controllano la scena in Belgio nelle prime tre ore della 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance... WEC, 6h Spa: Alpine chiude la giornata in vetta con il miglior tempo nella FP2Come accaduto a Imola, Alpine risponde a Ferrari siglando il miglior tempo assoluto nella seconda sessione di prove libere del FIA World Endurance...