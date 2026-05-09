Nelle prime tre ore della 6 Ore di Spa-Francorchamps, seconda tappa del FIA World Endurance Championship, Cadillac e Alpine si sono posizionate in testa alla classifica. Le due scuderie hanno mantenuto un ruolo di primo piano durante questa fase iniziale della gara, che si corre sul circuito belga. La competizione prosegue con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni prima delle fasi decisive.

Cadillac ed Alpine controllano la scena in Belgio nelle prime tre ore della 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship. L’auto americana e la vettura francese lottano a distanza contro BMW e Toyota, in azione con una strategia leggermente differente. Cadillac ha provato a fare subito selezione con Will Stevens. Il n. 12 dello schieramento ha controllato la scena nella prima ora, segnata da una breve Safety Car per un problema in curva 15 da parte della Ford Mustang GT3 EVO n. 77 di Proton Competition. L’auto citata, leader dopo una partenza perfetta, ha ricompattato il gruppo per la prima volta, Alpine n. 35 di Ferdinand Habsburg non ha perso occasione per superare in pista la Peugeot n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h Spa: Alpine e Cadillac protagoniste dopo tre ‘strategiche’ ore

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