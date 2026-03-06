Waterpolo Preview | Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile

A Napoli si svolge la Final Six di Coppa Italia femminile di waterpolo, che rappresenta la prima competizione ufficiale della stagione per le squadre femminili. Il torneo si tiene al Centro Federale Felice Scandone, dove le squadre si sfidano per aggiudicarsi il primo trofeo in programma. La manifestazione coinvolge diverse formazioni e si preannuncia ricca di emozioni e sfide intense.

È tempo di assegnare il primo trofeo stagionale in campo femminile. Il Centro Federale Felice Scandone di Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile. Ai nastri di partenza la SIS Roma, detentrice del titolo, il Rapallo Pallanuoto, l’Ekipe Orizzonte, la Pallanuoto Trieste e la Smile Cosenza Pallanuoto. Aleksandra Cotti, tecnico della nazionale femminile Under 16, presenta la tre giorni di gare che assegnerà l’edizione 2026 del trofeo tricolore. In una manifestazione nella quale gli impegni si susseguiranno a ritmo serrato, sarà fondamentale la capacità delle squadre di recuperare rapidamente le energie tra una partita e l’altra.... 🔗 Leggi su Oasport.it

