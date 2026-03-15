Buy Wine | vino e mercati esteri In due giorni ventimila degustazioni

Alla Stazione Leopolda di Firenze si è appena conclusa la sedicesima edizione di BuyWine Toscana, una fiera dedicata ai vini regionali e ai mercati esteri. Durante l’evento sono stati organizzati oltre quattromila incontri tra aziende e operatori del settore, mentre in due giorni si sono svolte più di ventimila degustazioni. La manifestazione ha attirato professionisti provenienti da diversi paesi, puntando sulla promozione delle eccellenze vinicole toscane.

Oltre quattromila incontri BtoB e più di ventimila degustazioni in due giorni. Sono i numeri della sedicesima edizione di BuyWine Toscana, la vetrina internazionale dedicata alle eccellenze vitivinicole regionali, che si è conclusa alla Stazione Leopolda di Firenze. L’evento, promosso dalla Regione con la Camera di Commercio, ha riunito 175 buyer internazionali e 190 cantine toscane. Nella due giorni sono state presentate circa 1.300 etichette in rappresentanza di 46 denominazioni, tra cui Toscana Igt, Chianti Classico Docg e Chianti Docg. Un appuntamento che negli anni si è consolidato come piattaforma strategica per l’export, confermandosi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buy Wine: vino e mercati esteri. In due giorni ventimila degustazioni Articoli correlati "Umbria of Wine", il vino umbro conquista i mercati esteriSi è svolto a Perugia l'evento promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria attraverso Promocamera nato per favorire il contatto fra le aziende... Leggi anche: “Bagnacavallo in un bicchiere”: il vino protagonista in due giorni di degustazioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Buy Wine Discussioni sull' argomento BuyWine al via: 1271 etichette raccontano la Toscana del vino, anche a nuovi mercati; Buy Wine: vino e mercati esteri. In due giorni ventimila degustazioni; Inaugurazione di Buywine Toscana 2026. La vetrina internazionale del vino Made in Tuscany; Buywine Toscana 2026: la manifestazione BtoB del vino toscano. "Il vino è l'elemento della nostra enogastronomia che unisce. E BuyWine Toscana ne è l'espressione massima" così il Presidente di Regione Toscana Eugenio Giani - www.intoscana.it facebook 2/3 - Al via BuyWine Toscana, la vetrina internazionale del vino toscano: 190 cantine e 175 buyer a Firenze. Alla Stazione Leopolda si è aperta la 16esima edizione con oltre 3.500 incontri d’affari programmati bit.ly/buywinetoscana… x.com