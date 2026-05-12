Vuotature minime e raccolta puntuali Soresi | Cittadini presi in giro due volte
Dopo aver analizzato il comunicato di Iren, che ha coinvolto anche il Comune di Piacenza, si nota come le informazioni fornite siano state percepite come insoddisfacenti dai cittadini. Le questioni riguardano principalmente le vuotature minime e la raccolta puntuale dei rifiuti. Secondo alcuni rappresentanti, le promesse fatte non sono state rispettate, lasciando gli utenti delusi e ritenendo di essere stati presi in giro due volte.
«Dopo aver letto il comunicato di Iren (e concordato con il Comune di Piacenza che – all’evidenza – ha scelto di non esporsi in prima battuta, nonostante il rapporto diretto con i cittadini sia in capo proprio al Comune), non posso che constatare come i cittadini siano stati presi in giro non una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Argomenti più discussi: Tariffa puntuale rifiuti: Soresi (FdI) presenta un’interrogazione; Tariffa puntuale, arrivano le fatture. Iren: Molte famiglie vuotano meno; Bollette Tari, scoppia il caso: confusione sulle vuotature; Rifiuti, interrogazione di Soresi (Fd’I) Chiarezza su nuova raccolta e bollette.
Riportiamo le considerazioni di un lettore dopo aver ricevuto nei giorni scorsi la fattura da Iren per il nuovo servizio della raccolta puntuale. Sotto accusa gli svuotamenti del bidoncino grigio dell'indifferenziato che vengono fatti pagare subito dall'azienda facebook