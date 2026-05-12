Vuotature minime e raccolta puntuali Soresi | Cittadini presi in giro due volte

Dopo aver analizzato il comunicato di Iren, che ha coinvolto anche il Comune di Piacenza, si nota come le informazioni fornite siano state percepite come insoddisfacenti dai cittadini. Le questioni riguardano principalmente le vuotature minime e la raccolta puntuale dei rifiuti. Secondo alcuni rappresentanti, le promesse fatte non sono state rispettate, lasciando gli utenti delusi e ritenendo di essere stati presi in giro due volte.

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