Efficienza comunale e servizi puntuali ai cittadini | Palazzo Pretorio investe per migliorare le strutture

Il Comune di Sondrio ha annunciato un piano di investimenti volto a migliorare le strutture comunali. L’obiettivo è assicurare che i servizi offerti ai cittadini siano più puntuali ed efficienti. L’operazione riguarda interventi specifici su alcune strutture, con l’intento di ottimizzare le risposte e ridurre i tempi di attesa. La comunicazione è stata diffusa oggi dall’amministrazione comunale.

Sondrio, 13 marzo 2026 – Il Comune di Sondrio investe sul miglioramento delle strutture per garantire la piena efficienza dei servizi al pubblico. Una struttura comunale moderna ed efficiente, pronta a sostenere l’azione amministrativa, puntuale nel fornire ai cittadini le risposte attese, condizioni ideali di lavoro per i dipendenti, sia sotto l’aspetto ambientale che economico: è l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Scaramellini, declinato nell’attività dell’ assessore al personale e all’organizzazione Lorena Rossatti, che sta completando il processo di trasformazione organizzativa e digitale nell’ottica del miglioramento dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Efficienza comunale e servizi puntuali ai cittadini: Palazzo Pretorio investe per migliorare le strutture Articoli correlati Rafforzare gli organici comunali e migliorare l’efficienza dei serviziCon questi presupposti il comune di Cadoneghe con il nuovo anno ha pubblicato tre bandi di concorso per l’assunzione di personale a tempo pieno e... Ristrutturazione interna al Comune di Catanzaro: nuovi assetti organizzativi per migliorare i servizi ai cittadiniIl Comune di Catanzaro ha avviato una profonda ristrutturazione interna della propria struttura organizzativa, con l’obiettivo di razionalizzare i... Approfondimenti e contenuti su Palazzo Pretorio Temi più discussi: Efficienza comunale e servizi puntuali ai cittadini: Palazzo Pretorio investe per migliorare le strutture; Comune di Sondrio: investimenti su strutture e personale per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici; Più efficienza, migliori servizi: il nuovo piano di potenziamento comunale; Dimissioni dell’assessore Lucia Rughi lascia la giunta di Gubbio. Dal verde pubblico al Palazzo Pretorio. Al via manutenzioni e cantieriLa gestione del verde pubblico, la pulizia dei fossi comunali, i lavori a Palazzo Pretorio. L’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, fa il punto della situazione su alcuni dei principali ... lanazione.it Palazzo Pretorio rimette a nuovo i serramentiPalazzo Pretorio rifà il look ai serramenti. Gli obiettivi del progetto da 130mila euro, finanziato con decreto del Ministero dell’Interno, per riqualificare i serramenti esterni, nell’ambito degli ... ilgiorno.it Sabato 14 marzo alle 16:00 al #Museo di #PalazzoPretorio in programma la conferenza "La spezieria dell’Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. I vasi della Manifattura Ginori e altri", a cura dell’Associazione Pratese Amici dei Musei e dei Beni Ambient x.com Rinascimento Castiglionese: Palazzo Pretorio in stato di abbandono - facebook.com facebook