Casalnuovo rapinatore colpisce due volte lo stesso supermercato nel giro di pochi giorni

A Casalnuovo, un supermercato situato in via Nazionale delle Puglie è stato rapinato due volte in pochi giorni da un uomo solo. La stessa attività commerciale è stata presa di mira due volte in un breve arco di tempo, generando timore tra i residenti. La polizia sta indagando sugli episodi e ha avviato accertamenti per identificare l’autore delle rapine.

Paura a Casalnuovo, dove il supermercato Conad City di via Nazionale delle Puglie è stato preso di mira da un rapinatore solitario per ben due volte nel giro di pochi giorni. Il primo colpo è stato messo a segno il 18 marzo, mentre il secondo si è verificato il 23 marzo intorno alle ore 13:00. In entrambi i casi, il malvivente ha agito con modalità praticamente identiche. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è arrivato sul posto a bordo di uno scooter Scarabeo grigio, con la targa coperta in modo rudimentale da un pezzo di cartone fissato con nastro adesivo. Indossando un casco grigio e armato di pistola, ha fatto irruzione nel supermercato, puntando l’arma contro i cassieri e costringendoli a consegnare l’incasso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casalnuovo, rapinatore colpisce due volte lo stesso supermercato nel giro di pochi giorni Articoli correlati Leggi anche: Dopo la farmacia "tocca" al panificio: due furti nel giro di pochi giorni ed è già allarme fra gli esercenti Leggi anche: Tre furti in pochi giorni in un noto supermercato: lo sfogo dei titolari - VIDEO