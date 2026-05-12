Vulnerabilità idrogeologica sul Monte Faeta | territorio in allerta fino a mercoledì

Il territorio del Monte Faeta rimane in stato di allerta a causa delle conseguenze di un incendio boschivo che si è verificato di recente. La situazione ha portato a un aumento della vulnerabilità idrogeologica nell’area, con le autorità che monitorano attentamente la zona fino a mercoledì. La priorità è la tutela del territorio e la prevenzione di eventuali dissesti causati dalla perdita di vegetazione e dalla fragilità del suolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui