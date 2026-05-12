Vulnerabilità idrogeologica sul Monte Faeta | territorio in allerta fino a mercoledì
Il territorio del Monte Faeta rimane in stato di allerta a causa delle conseguenze di un incendio boschivo che si è verificato di recente. La situazione ha portato a un aumento della vulnerabilità idrogeologica nell’area, con le autorità che monitorano attentamente la zona fino a mercoledì. La priorità è la tutela del territorio e la prevenzione di eventuali dissesti causati dalla perdita di vegetazione e dalla fragilità del suolo.
MONTE FAETA – Le conseguenze del recente rogo boschivo divampato nell’area del Monte Faeta continuano a mantenere alto il livello di attenzione, spostando l’emergenza dal fronte del fuoco a quello idrogeologico. I territori colpiti, situati al confine tra le province di Lucca e Pisa, presentano attualmente una marcata fragilità ambientale, un fattore che innalza in modo significativo la probabilità di assistere a dissesti del terreno, colate e frane. A fronte di questo scenario di potenziale pericolo per le aree incendiate e per le zone immediatamente circostanti, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di intervenire con una misura preventiva, emanando una specifica allerta di codice giallo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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