Allerta meteo il Monte Faeta sorvegliato speciale | scuole chiuse ad Asciano

Un nuovo allarme meteo interessa la zona del Monte Faeta, dove sono state decise la chiusura delle scuole ad Asciano. Il centro operativo comunale di San Giuliano Terme rimane attivo e disponibile 24 ore su 24 attraverso il numero di telefono, in risposta all’allerta arancione che riguarda pioggia e rischio idrogeologico, emessa dalla Sala operativa della Protezione Civile. La situazione è monitorata attentamente in queste ore.

Centro operativo comunale di San Giuliano Terme ancora attivo (tel. 050.819299 in funzione h24 fino alla chiusura dell'emergenza) e particolarmente operativo nella giornata di oggi in virtù dell'allerta arancione per pioggia e rischio idrogeologico emessa dalla Sala operativa della Protezione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Monte Faeta, dopo l’incendio arriva il rischio idrogeologico: scuole chiuse ad AscianoGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: A pochi giorni dal violento incendio che ha colpito il Monte Faeta, il territorio si trova ad affrontare... Incendio Monte Faeta: via libera per il rientro ad Asciano? Cosa scoprirai Quali danni ha subito l'edificio vicino al fronte delle fiamme? Come hanno verificato la sicurezza delle strade montane dopo il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Monte Faeta, è stato di emergenza. Dopo l’incendio arriva l’allerta meteo arancione: ecco come proteggersi; Tenere le finestre chiuse, evitare attività all’aperto: l’allerta della prefettura per l’incendio sul monte Faeta; Vento, allerta meteo estesa fino alle 20; Allerta per rischio idrogeologico-idraulico, con particolare attenzione sui monte Pisani. Monte Faeta, dopo l’incendio arriva il rischio idrogeologico: scuole chiuse ad AscianoA pochi giorni dal violento incendio che ha colpito il Monte Faeta, il territorio si trova ad affrontare una nuova fase critica. Le fiamme hanno lasciato ... retemeteoamatori.it Incendio Monte Faeta, ora è allerta arancione per il maltempoUn'allerta arancione per rischio idrogeologico, a causa dei temporali attesi domani, è stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale toscana limitatamente alle zone interessate d ... ansa.it Mentre le fiamme avanzavano e le squadre antincendio erano impegnate nel difficile compito di fermarle, l'incendio del Monte Faeta, tra le province di Pisa e Lucca, si è rapidamente trasformato in un "fenomeno social", non solo tramite foto e video in diretta, - facebook.com facebook Oggi è la Giornata internazionale dei vigili del fuoco. Il mio pensiero va a tutti i vigili del fuoco che stanno lavorando da giorni per spegnere il terribile incendio sul monte Faeta. #InternationalFirefighters Day. #Faeta x.com