Voto assistito a Segrate | come ottenerlo e chi può richiederlo
Il Comune di Segrate ha pubblicato una comunicazione in cui spiega ai cittadini come richiedere il voto assistito nelle prossime elezioni. La nota fornisce le indicazioni sulle procedure da seguire e i requisiti necessari per poter esercitare questa forma di partecipazione elettorale. La comunicazione si rivolge a chi necessita di assistenza durante il voto e mira a chiarire i passaggi previsti dalla normativa.
Il Comune di Segrate, in una nota, informa i propri cittadini sulle modalità per esercitare il diritto di voto assistito in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Gli elettori fisicamente impossibilitati a votare in autonomia potranno farsi accompagnare in cabina da una persona di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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