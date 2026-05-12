Voto assistito a Segrate | come ottenerlo e chi può richiederlo

Il Comune di Segrate ha pubblicato una comunicazione in cui spiega ai cittadini come richiedere il voto assistito nelle prossime elezioni. La nota fornisce le indicazioni sulle procedure da seguire e i requisiti necessari per poter esercitare questa forma di partecipazione elettorale. La comunicazione si rivolge a chi necessita di assistenza durante il voto e mira a chiarire i passaggi previsti dalla normativa.

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