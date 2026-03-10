Per l’anno scolastico 20252026, la Carta del docente torna a essere disponibile per gli insegnanti delle scuole statali. Si tratta di un bonus destinato all’acquisto di materiali e corsi di formazione, con un valore ancora da definire. La misura permette agli insegnanti di ottenere un contributo economico per migliorare la propria formazione professionale.

Torna anche per l’anno scolastico 20252026 la Carta del docente, il bonus destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale degli insegnanti delle scuole statali. La piattaforma è stata riattivata e consente ai docenti di verificare il credito disponibile e generare i buoni da utilizzare per l’acquisto di libri, strumenti tecnologici e attività culturali o formative. Si tratta di una misura ormai consolidata nel sistema scolastico italiano, pensata per sostenere la crescita professionale degli insegnanti e favorire l’aggiornamento continuo delle competenze. Quest’anno, tuttavia, non mancano alcune novità: l’importo del bonus è stato ridotto rispetto al passato, mentre la platea dei beneficiari è stata ampliata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carta del docente, via libera al bonus: quanto vale e chi può ottenerlo

Articoli correlati

La Carta del Docente 2026 cambia volto, rivoluzione per i precari: ecco chi entra e quanto vale il bonus. Valditara: “Mai così prima d’ora”È attivabile da oggi, lunedì 9 marzo 2026, la Carta del Docente per l’anno scolastico 2025/2026, che reca con sé molte novità.

Bonus Valore Cultura per i diplomati 2026, chi potrà ottenerlo e quanto valeLa manovra 2026 è stata approvata: per i diplomati del prossimo anno non ci saranno più Carta del merito e Carta della cultura, ma il nuovo bonus...

Aggiornamenti e notizie su Carta del docente via libera al bonus...

Temi più discussi: Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta docente 2025/2026 finalmente attiva, anche se l'accesso al portale è difficoltoso; Carta del docente, oggi l'accredito. Non è un click day, non bisogna accedere o spendere necessariamente oggi, ci sarà la fila; Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro.

Carta del Docente da oggi al via: come accedere e creare il buonoDa oggi attiva la Carta del Docente 2026: 383€ per oltre un milione di prof. Ecco le novità su scadenze, acquisti di PC ogni 4 anni e come generare subito il tuo buono con SPID o CIE ... skuola.net

Carta del Docente anche ai supplenti. Ecco come possono richiederla, quando e quali sono le regoleCarta del Docente anche ai supplenti, al via le domande anche per chi non è di ruolo. Ecco come funziona, come richiederla, quando e quali sono le regole e gli importi spettanti. ticonsiglio.com

Carta del docente – acquisto di PC e tablet Negli ultimi giorni molti docenti stanno ponendo le stesse domande sull’utilizzo della Carta del docente per l’acquisto di PC, tablet e altri dispositivi hardware, soprattutto alla luce delle modifiche normative introdott - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com