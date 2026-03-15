Essence Hotels a Sorrento Adesso è vietato fallire

Essence Hotels a Sorrento si trova ora in una fase critica, con il divieto di fallimento che mette sotto pressione la gestione. Gli operatori devono mantenere la calma, mostrare determinazione e affrontare con fermezza le sfide finali della stagione. La situazione richiede resistenza e capacità di mantenere la lucidità in un momento decisivo per l’attività.

Nervi saldi, pazienza e fuoco dentro. Sono questi gli ingredienti per affrontare le ultime e fondamentali partite della stagione. L’annata della Essence Hotels Fano è giunta alla fase decisiva. La trasferta di Sorrento di oggi alle 18 e il derby casalingo contro Macerata (mercoledì 18 alle 20.30) decideranno il destino dei virtussini che vantano ancora un punto di vantaggio sulla zona salvezza e sono a meno tre da Taranto e Porto Viro. La Romeo Sorrento (30 punti in classifica) ha quasi archiviato il discorso salvezza e ora guarda ai play off che passeranno anche attraverso il match casalingo contro Fano: "E’ chiaro che la trasferta di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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