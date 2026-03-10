Volley In Serie D maschile Turno da dimenticare per Massa Carrara Troppo forte il Calci
Nel campionato regionale di Serie D maschile di volley, Massa Carrara ha subito una pesante sconfitta contro il Calci, che si è imposto con un punteggio netto. La partita si è conclusa con una vittoria significativa per la squadra avversaria, mentre i giocatori di Massa Carrara non sono riusciti a mantenere il ritmo. Questo risultato ha segnato il terzo ko consecutivo per la formazione locale.
Nel campionato regionale maschile di Serie D è arrivata la terza sconfitta consecutiva per la Pallavolo Massa Carrara che sabato scorso è uscita severamente battuta da Calci nel match contro la Honda di Carelli e Bussola, seconda in classifica, conclusosi sul 3 a 0 per i padroni di casa (parziali 25-20, 25-10, 25-21). Nel weekend precedente la formazione allenata da Silvia Angelini era stata sconfitta al tie-break al Palazzetto dello Sport di Massa dall’Emma Villas Siena al termine di una sfida molto equilibrata che l’aveva vista sempre rincorrere gli avversari (parziali 25-27, 25-19, 23-25, 25-23, 9-15). Sempre contro una squadra di Siena, la capolista del girone Fides Torrita, era iniziata la serie negativa degli apuani che avevano ceduto in terra maremmana con un netto 3 a 0 (parziali 25-16, 25-17, 26-24). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
