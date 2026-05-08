Volley serie A1 San Giovanni scatenata sul mercato | un talento classe 2003 per alzare il livello tecnico
Nel campionato di volley di serie A1, la squadra di San Giovanni in Marignano ha annunciato l’ingaggio di Anna Adelusi, una giovane atleta nata nel 2003. La società ha deciso di rafforzare la rosa con questa scelta, puntando a migliorare il livello tecnico della formazione. L’arrivo di Adelusi porta in squadra maggiore fisicità ed esperienza internazionale, elementi che potrebbero influenzare le prossime partite di campionato.
La Consolini Volley San Giovanni in Marignano aggiunge potenza, fisicità ed esperienza internazionale al proprio roster ufficializzando l’arrivo di Anna Adelusi. L’opposta classe 2003 vestirà il biancazzurro nella prossima stagione, completando la diagonale con la palleggiatrice Rachele Morello.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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