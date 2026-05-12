Volley | la squadra di Novelli si impone 3-2 sul campo di Collevolley La Kabel va ai playoff ma niente terza piazza
La squadra di Novelli ha vinto al quinto set contro Collevolley con il punteggio di 3-2, con i parziali di 25-23, 20-25, 23-25, 27-25 e 13-15. La Kabel Prato si è qualificata per i playoff di serie C maschile, ma non ha conquistato la terza posizione in classifica. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, con i ragazzi di Novelli capaci di vincere il decisivo set.
La Kabel Prato va ai play off di serie C maschile, ma getta al vento la terza piazza. Buonissima prestazione dei ragazzi di Novelli, che si impongono 3-2 sul campo di Collevolley (25-23; 20-25; 23-25; 27-25; 13-15). Padroni di casa alla ricerca dei tre punti per accedere ai play off. Kabel a sua volta alla ricerca della posta piena per scalare una posizione in graduatoria. Missione fallita per entrambe e Kabel che può recriminare su due match point sprecati nel finale del quarto set. Prato, comunque, i play off li aveva in tasca e li giocherà, ma una migliore posizione avrebbe consentito ai ragazzi della Kabel di giocare l’eventuale bella in casa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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