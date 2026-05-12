Volley | la squadra di Novelli si impone 3-2 sul campo di Collevolley La Kabel va ai playoff ma niente terza piazza

La squadra di Novelli ha vinto al quinto set contro Collevolley con il punteggio di 3-2, con i parziali di 25-23, 20-25, 23-25, 27-25 e 13-15. La Kabel Prato si è qualificata per i playoff di serie C maschile, ma non ha conquistato la terza posizione in classifica. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, con i ragazzi di Novelli capaci di vincere il decisivo set.

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La Kabel Prato va ai play off di serie C maschile, ma getta al vento la terza piazza. Buonissima prestazione dei ragazzi di Novelli, che si impongono 3-2 sul campo di Collevolley (25-23; 20-25; 23-25; 27-25; 13-15). Padroni di casa alla ricerca dei tre punti per accedere ai play off. Kabel a sua volta alla ricerca della posta piena per scalare una posizione in graduatoria. Missione fallita per entrambe e Kabel che può recriminare su due match point sprecati nel finale del quarto set. Prato, comunque, i play off li aveva in tasca e li giocherà, ma una migliore posizione avrebbe consentito ai ragazzi della Kabel di giocare l’eventuale bella in casa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley: la squadra di Novelli si impone 3-2 sul campo di Collevolley. La Kabel va ai playoff ma niente terza piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scandicci impone la legge del più forte e va in semifinale: Volley Bergamo 1991 ai playoff Challenge Leggi anche: Volley serie C. Domani tocca alla Kabel. Sotto con il Collevolley Argomenti più discussi: Volley maschile, Perugia difende il titolo alle Final Four di Champions League 2026 a Torino: programma, orari e dove vedere le partite · Pallavolo; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1; LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: psicodramma veneto, turche in finale dopo il doppio vantaggio delle italiane; Imoco Conegliano è campione del mondo di Pallavolo Femminile. #superlega @SIRVolleyPG vince lo #scudetto dominando, entra a tutti gli effetti nella storia degli sport di squadra e proietta la città di #Perugia come capitale indiscussa del #volley. Merito di tutti e della grande capacità del Pres. #Sirci di coagulare tante energ x.com Ehi ragazzi! Non posto qui da un po', ma volevo condividere il mio nuovo video: un'analisi delle semifinali della SuperLega e una piccola previsione per la finale Perugia contro Lube. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate! reddit Volley. Sir Perugia, la carica di Giannelli: Vogliamo rivincere la Champions»Nel prossimo fine settimana del 16 e 17 maggio la pallavolo europea avrà i suoi occhi puntati su Torino, sede della final four della champions league maschile. Ultimi ritocchi per la Sir Sicoma Monini ... sport.quotidiano.net