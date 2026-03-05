Scandicci impone la legge del più forte e va in semifinale | Volley Bergamo 1991 ai playoff Challenge

La squadra di Scandicci ha battuto Volley Bergamo 1991 e si è qualificata per la semifinale del torneo Challenge. La partita si è conclusa con la vittoria delle campionesse del mondo, che hanno imposto il loro ritmo e conquistato il passaggio del turno. La sfida si è giocata nel territorio di Treviglio, dove le atlete di Scandicci hanno dimostrato la loro supremazia in campo.

Treviglio. La legge del più forte. Le campionesse del mondo della Savino del Bene Scandicci chiudono la serie in gara-2 a conquistano un posto in semifinale: il Volley Bergamo 1991 ci mette cuore e grinta, ma l’esperienza e la superiorità tecnica delle avversarie, seconde classificate in regular season, si fa sentire alla distanza dopo un inizio di grande equilibrio. Il risultato finale al PalaFacchetti è un 3-0 che unito al 3-2 maturato in gara-1 porta al turno successivo le toscane, mentre Kipp e compagne, dopo essersi misurate e aver giocato per lunghi tratti alla pari con una delle migliori squadre d’Europa e non solo, avranno la possibilità di conquistare un posto in una competizione europea affrontando i playoff Challenge, la cui vincitrice avrà accesso alla Challenge Cup della stagione 202627. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Volley Bergamo 1991 con un cuore infinito, ma Scandicci è più forte e si prende gara-1 al tiebreakAncora orfana di Eze, Bergamo si affida a Roberta Carraro e porta in panchina, anche a Firenze, la giovanissima Sara Angelini, palleggiatrice classe...

Leggi anche: Il Volley Bergamo si arrende alla legge del più forte: Scandicci vince in tre set

Contenuti e approfondimenti su Volley Bergamo.

Scandicci impone la legge del più forte e va in semifinale: Volley Bergamo 1991 ai playoff ChallengeDopo il tiratissimo 3-2 in gara-1, le rossoblù non riescono nell’impresa di pareggiare i conti in casa e cedono il passo alle campionesse del mondo, che vincono 3-0 a Treviglio e proseguono la propria ... bergamonews.it

Volley, Scandicci cerca una vittoria per la semifinale scudettoGiovedì 5 marzo in casa di Bergamo. Ieri la gradita visita del Ct della Nazionale italiana femminile, Julio Velasco ... nove.firenze.it