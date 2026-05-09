volley serie c domani tocca alla kabel sotto con il collevolley

Domani si disputa l’ultima giornata del campionato di serie C maschile di volley. La Kabel affronta in trasferta il Collevolley a Colle Val d’Elsa alle 18, con gli arbitri Brachi e Verdi. La partita conclude la stagione per entrambe le squadre e si svolge in un campo di campionato locale.

Ultima di campionato in serie C maschile. La Kabel chiude a Colle Val d’Elsa (domani alle 18, arbitri Brachi e Verdi). Gara difficile quella contro il Collevolley, ma che la Kabel, già sicura di un posto play off, può affrontare con l’animo rilassato e cercando, magari, con un ultimo colpo di reni di recuperare almeno una posizione in graduatoria, utile proprio in vista della post season. Compito non facile per la truppa di Novelli perché, dall’altra parte della rete, Colle ha necessità assoluta di un successo pieno per sperare in un sorpasso al fotofinish su Firenze Ovest che le apra a sua volta le porte dei play off. Insomma, una gara tutt’altro che da "fine stagione" e che vedrà in campo due squadre vogliose di successo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Serie C : Invicta Sol Caffè - Colle Volley

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