Volley la Perullo Livorno vince al tie-break e scavalca la Genova

Nel match di volley tra Perullo Livorno e Genova, la squadra di Livorno ha vinto al tie-break dopo aver recuperato nel quinto set, nonostante il vantaggio iniziale della squadra avversaria. La partita si è conclusa sul punteggio di 15-13 nel set decisivo. Il punto che ha sancito la vittoria è stato segnato da uno dei giocatori di Livorno, chiudendo così la sfida al PalaCosmelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto Livorno a ribaltare il quinto set dopo il vantaggio genovese?. Chi ha siglato il punto decisivo che ha chiuso la sfida al PalaCosmelli?. Perché la sconfitta della Normac Genova ha consegnato la promozione al Versilia?. Cosa ha permesso alle gialloblù di vincere giocando senza pressione mentale?.? In Breve Punteggio finale al PalaCosmelli: 25-22, 19-25, 25-20, 20-25, 15-9.. Chiara Zonta e Melosi guidano il successo livornese nel primo e terzo set.. Il Versilia Pietrasanta Volley ottiene la promozione in Serie B1 battendo Cecina 3-0.. Erica Ricoveri sottolinea la gestione mentale del gruppo durante l'ultima sfida casalinga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley, la Perullo Livorno vince al tie-break e scavalca la Genova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La Roma volley spreca il doppio vantaggio: Costa Volpino rimonta e vince al tie-break Leggi anche: Volley, Sviluppo Sud Catania cade al tie-break: Cantù vince 3-2 Argomenti più discussi: Perullo Volley Livorno: sabato 9 maggio ultimo atto del campionato; Perullo Volley Livorno: sconfitta per le gialloblù nell’ultima trasferta a Castelfiorentino; B2 F. Perullo a Castelfiorentino, le locali con più motivazioni vincono 3 a 0; VOLLEY / NORMAC SUPERATA DA LIVORNO AL TIE BREAK. Volley Livorno: finale con il botto per le gialloblù, vittoria al tie-break contro Normac GenovaLivorno 12 maggio 2026 Volley Livorno: finale con il botto per le gialloblù, vittoria al tie-break contro Normac Genova ... livornopress.it