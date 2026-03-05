Volley Sviluppo Sud Catania cade al tie-break | Cantù vince 3-2

La Sviluppo Sud Catania ha perso in casa contro la Campi Reali Cantù al tie-break, con un punteggio di 3-2. La squadra di casa, dopo aver vinto contro Lagonegro, ha visto sfumare la possibilità di una seconda vittoria consecutiva in questa partita combattuta. La gara si è conclusa con Cantù che ha ottenuto la vittoria finale al quinto set.

Gli etnei lottano per cinque set ma cedono in casa alla Campi Reali Cantù. Decisivo il tie-break, chiuso 15-10 per i lombardi Si ferma in casa la Sviluppo Sud Catania che, dopo la vittoria contro Lagonegro, perde al tie-break contro la Campi Reali Cantù al termine di una partita combattuta. I lombardi si impongono 3-2 con i parziali di 23-25, 25-18, 19-25, 25-20 e 10-15. Il match è stato equilibrato fin dall'inizio. Cantù si è aggiudicata il primo set 25-23, ma Catania ha reagito nel secondo parziale dominando 25-18. Nel terzo set gli ospiti sono tornati avanti (25-19), prima della nuova risposta rossazzurra che ha portato la sfida al tie-break grazie al 25-20 del quarto set.