Nell’ultima partita di campionato giocata al Pala BCC di Cesena, l’Olimpia Teodora ha subito una sconfitta senza influenze sulla classifica. Alla fine della gara, alcune giocatrici hanno versato lacrime e si sono dette addio alla squadra. La situazione della formazione sembra complicata, con la speranza di trovare un nuovo elemento proveniente dall’estero per rinforzare il roster. La squadra si avvia verso una fine imminente.

Con l’ultima, ininfluente, gara di campionato, giocata al Pala BCC di Cesena, l’ Olimpia Teodora ha chiuso la stagione 202526 nella quale ha conquistato la promozione in A3, al termine di un campionato tutto al comando, e la finale di Coppa Italia, persa contro Aduna Padova davanti a un De Andrè gremito. A Cesena coach Rizzi si è sbizzarrito nelle variazioni, schierando Ratti titolare, Monaco libero e giostrando un’ampia rotazione delle seconde linee. A riposo Boninsegna e Franzoso che però, quando la partita ha visto le ravennati deragliare in ricezione, è stata mandata in campo addirittura come schiacciatrice, cercando di sopperire al limite di altezza con la tecnica, affinata anche nel beach volley, dove è ovviamente necessario attaccare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley donne B1 Ko inifluente e lacrime d’addio delle giocatrici. Olimpia, giorni contati. Si spera nel ’forestiero’

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