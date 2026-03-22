Volley donne B1 Successo per 3-0 anche su Montespertoli Olimpia Teodora il grande salto è vicino

L'Olimpia Teodora ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Montespertoli nella partita di volley femminile di Serie B1. I set si sono conclusi con i punteggi di 25-20, 25-17 e 25-21. La squadra ha schierato Poggi, Marchesano, Monaco, Boninsegna, Fabbri, Casini e Franzoso come libero.

OLIMPIA TEODORA 3 MONTESPERTOLI 0 (25-20, 25-17, 25-21) OLIMPIA TEODORA: Poggi, Marchesano 3, Monaco 14, Boninsegna 15, Fabbri 12, Casini 17, Franzoso (L). NE: Ratti, Benzoni, Bendoni, Campoli, Balducci. All. Rizzi. MONTESPERTOLI: Galli 6, Testi 7, Bertelli 10, Scardigli 11, Para 2, Giubbolini 11, Castellani (L); Mazzinghi, Brogi. All. Contrario Note – minuto di silenzio per la scomparsa di Jessica Francisconi. Successo agevole e mai in discussione per l’ Olimpia Teodora, che liquida in tre set le fiorentine del Montespertoli, squadra ordinata e precisa, ma troppo leggera in attacco. Rizzi propone il sestetto-base che non varierà mai nei 47 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley donne B1 Successo per 3-0 anche su Montespertoli. Olimpia Teodora, il grande salto è vicino Articoli correlati Volley B1 donne. Olimpia Teodora dominante. Con Cesena derby senza storiaOLIMPIA TEODORA 3 ANGELINI CESENA 0 (25-20, 25-16, 25-21) OLIMPIA: Poggi 4, Marchesano 8, Monaco 8, Boninsegna 10, Fabbri 12, Casini 14, Franzoso... Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora stende Forlì nel derbyOLIMPIA TEODORA 3LIFE 365 FORLI’ 1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-22) OLIMPIA: Poggi 2, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 3, Fabbri 11, Casini 16,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Olimpia Teodora Temi più discussi: Volley femminile B1. L’Olimpia guarda alla promozione: Valdarno: 3 punti ma valgono 8; Volley B1, domenica il derby tra Fos Cvr e Campagnola al PalaBigi; Volley serie B1 femminile Olimpia Teodora primo match ball Ma va sul Valdarno con poche rotazioni; Volley serie b1 femminile Riccione scatto salvezza Successo e sorpasso su Forlì. Volley: Olimpia Teodora torna al successo: CVR battuta 3-2 dopo una battagliaL’Olimpia Teodora Ravenna torna alla vittoria e conquista due punti importanti battendo CVR per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Le ravennati partono forte vincendo i primi due s ... ravennawebtv.it Volley serie B1 donne. Olimpia, volata finale. Espugnata ValdarnoMancano ’solo’ tredici gradini alla promozione: considerando le difficoltà economiche, sarebbe un risultato storico. ilrestodelcarlino.it Oggi è decisamente un bellissimo lunedì Orgogliosi delle nostre leonesse #OlimpiaTeodora facebook