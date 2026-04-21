Libia gli esperti Onu | L’Italia ha violato l’embargo addestrando soldati Contestate anche decine di voli militari

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno accusato l’Italia di aver violato l’embargo sulla Libia, addestrando soldati e conducendo decine di voli militari senza fornire spiegazioni. Secondo quanto riferito, un addestramento di natura militare si sarebbe concluso il 26 dicembre 2024, mentre tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 sarebbero stati effettuati circa 40 voli militari.

Un “ addestramento di natura militare ” terminato il 26 dicembre 2024. Circa 40 voli militari tra la fine dello stesso anno e l’inizio del 2025 sui quali l’Italia “ non ha dato spiegazioni “. Sono due dei rilievi mossi al governo Meloni nel Final Report del Panel di Esperti Onu sulla Libia destinato al Consiglio di sicurezza. Nelle stesse settimane in cui si svolgevano gli eventi contestati a Roma scoppiava il cosiddetto “ caso Almasri “. “L’Italia ha svolto una sessione di addestramento militare fornita ad attori armati libici in violazione del paragrafo 9 della risoluzione 1970 del 2011 “, ovvero l’ embargo sulle armi, si legge nel rapporto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libia, gli esperti Onu: “L’Italia ha violato l’embargo addestrando soldati”. Contestate anche decine di voli militari Notizie correlate Leggi anche: Libia, il governo non risponde all’Onu sull’embargo. E addestra i militari La Russia ha pubblicato gli indirizzi delle fabbriche in Europa che aiutano l’Ucraina, c’è anche l’Italia: “Sono possibili obiettivi militari”La Russia ha pubblicato un elenco di fabbriche europee coinvolte nella produzione o fornitura di componenti per droni destinati all’Ucraina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Esperti Onu, 'famiglie Dbeibah e Haftar crocevia traffico illecito petrolio'; Farnesina, 'Italia rispetta sanzioni alla Libia, esenzioni per addestramento'; Libia: famiglie Dbeibah e Haftar crocevia petrolio illecito. Esperti Onu, 'con l'addestramento di militari libici l'Italia ha violato l'embargo'Lo si legge nelle conclusioni del rapporto degli esperti Onu presentato al Consiglio di sicurezza. Il panel ha accertato che la missione di assistenza e sostegno bilaterale in Libia ha condotto un ... ansa.it Onu: Con addestramento militari libici l’Italia ha violato embargoL'Italia ha svolto una sessione di addestramento militare fornita ad attori armati libici in violazione del paragrafo 9 della risoluzione 1970 del 2011), ovvero l'embargo sulle armi: lo affermano ... repubblica.it La Farnesina: "L'Italia rispetta le sanzioni alla Libia, esenzioni per l'addestramento. Roma ha fornito chiarimenti" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/21/esperti-onu-con-laddestramento-ai-militari-libici-litalia-ha-violato-lembargo_e157c5c8-c facebook La Farnesina: "L'Italia rispetta le sanzioni alla Libia, esenzioni per l'addestramento. Roma ha fornito chiarimenti" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com