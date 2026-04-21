Libia l’Onu accusa l’Italia per violazione embargo ‘con addestramenti militari libici’ | la Farnesina smentisce

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha accusato l’Italia di aver violato l’embargo sulle armi in Libia attraverso l’addestramento militare di militari libici. La Farnesina ha risposto negando ogni coinvolgimento in violazioni e sostenendo che le missioni svolte sono legittime e conformi alle norme internazionali. La disputa tra le due parti ha portato a un confronto pubblico sulla questione, senza che siano state fornite prove concrete a supporto di entrambe le posizioni.

L’Italia avrebbe svolto attività di addestramento militare in Libia “in violazione” della Risoluzione 1970 del Consiglio di Sicurezza. E’ quanto sostenuto dagli esperti dell’Onu nel rapporto al Consiglio di sicurezza, secondo cui in sostanza sarebbe stato violato l’embargo sulle armi sul territorio libico. Tuttaviala Farnesina respinge le accusee rivendica la piena conformità alle regole internazionali. Si tratta della misura restrittiva internazionale, imposta dalleNazioni Unite dal 2011, che vieta la vendita, la fornitura e il trasferimento di armamenti e materiale correlato verso il paese nordafricano. Misura che mira alimitare il conflitto internoe include ancherestrizioni contro soggetti che minacciano la stabilità del paese.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libia, l’Onu accusa l’Italia per violazione embargo ‘con addestramenti militari libici’: la Farnesina smentisce Notizie correlate Leggi anche: Libia, gli esperti Onu: “L’Italia ha violato l’embargo addestrando soldati”. Contestate anche decine di voli militari Leggi anche: Libia, il governo non risponde all’Onu sull’embargo. E addestra i militari Contenuti di approfondimento Secondo l’Onu l’Italia sta violando l’embargo alla LibiaUna delibera delle Nazioni Unite proibisce la fornitura di armi, addestramento e assistenza militare nel Paese. Il governo italiano non ha voluto rispondere alle domande su una serie di misteriosi vol ... quibrescia.it Libia, conclusa la Conferenza di Palermo. L’Onu: È stata un successoLa Conferenza sulla Libia tenutasi a Palermo, organizzata dal premier Giuseppe Conte in collaborazione con l’Onu, ha riunito i principali protagonisti dell’area mediterranea. Questa mattina si è ... fanpage.it