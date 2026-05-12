La guerra non ferma il traffico aereo in Italia | più voli anche ad aprile

Nonostante la guerra in corso, il traffico aereo in Italia resta attivo e registra un aumento di voli anche ad aprile. Le compagnie continuano a operare normalmente, anche se non ci sono ancora certezze sulla possibilità di viaggiare durante l’estate. Attualmente, i rifornimenti di cherosene dal Medio Oriente sono sospesi a causa del blocco, ma ciò non ha fermato le rotte e i voli nel Paese.

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