La guerra non ferma il traffico aereo in Italia | più voli anche ad aprile
Nonostante la guerra in corso, il traffico aereo in Italia resta attivo e registra un aumento di voli anche ad aprile. Le compagnie continuano a operare normalmente, anche se non ci sono ancora certezze sulla possibilità di viaggiare durante l’estate. Attualmente, i rifornimenti di cherosene dal Medio Oriente sono sospesi a causa del blocco, ma ciò non ha fermato le rotte e i voli nel Paese.
In attesa di capire se l’estate potrà considerarsi “normale” per chi vuole viaggiare - anche se, al momento, i rifornimenti di cherosene dal Medio Oriente sono fermi per il blocco dello Stretto di Hormuz - il traffico aereo non si è fermato nelle ultime settimane. Anzi, è aumentato: in aprile, secondo Eurostat, sono stati effettuati 119.792 voli in Italia, in crescita sia rispetto a marzo (102.038) che allo stesso mese degli anni precedenti. I confronti, infatti, vanno fatti tra gli stessi archi temporali. Anche perché, ogni anno, la quota di partenze comincia ad alzarsi proprio nel mese di aprile, sia in Italia che in Europa, arrivando ai picchi di luglio e agosto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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