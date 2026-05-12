Volevo essere un duro vince il premio Billboard Italia 2026 ai Videoclip Italia Awards
Il videoclip intitolato “Volevo essere un duro” ha ricevuto il premio Billboard Italia 2026 durante i Videoclip Italia Awards, che si sono tenuti a Grosseto il 12 maggio 2026. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento a un’opera che si distingue per l’originalità e l’impatto visivo. La vittoria si inserisce nel quadro degli eventi dedicati alla musica e alla produzione audiovisiva italiana di quest’anno.
Grosseto, 12 maggio 2026 – . Il regista originario di Porto Ercole Tommaso Ottomano ritirerà la targa nel corso della cerimonia che si terrà venerdì 29 maggio a Milano. Il miglior video tra i 10 più visualizzati su YouTube. Come ogni anno è stato annunciato con anticipo uno dei premi speciali dei Videoclip Italia Awards, ossia la targa assegnata dalla redazione di Billboard Italia al videoclip italiano ritenuto migliore tra i dieci più visualizzati su YouTube nel corso della precedente annata: vincitore di questa edizione è Tommaso Ottomano, regista del video di Volevo essere un duro, brano di cui è anche autore insieme a Lucio Corsi, con cui collabora da una quindicina d’anni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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