Volevo essere un duro vince il premio Billboard Italia 2026 ai Videoclip Italia Awards

Il videoclip intitolato “Volevo essere un duro” ha ricevuto il premio Billboard Italia 2026 durante i Videoclip Italia Awards, che si sono tenuti a Grosseto il 12 maggio 2026. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento a un’opera che si distingue per l’originalità e l’impatto visivo. La vittoria si inserisce nel quadro degli eventi dedicati alla musica e alla produzione audiovisiva italiana di quest’anno.

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