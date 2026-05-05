Roma Videoclip 2026 | il brano di Vemo contro la violenza vince il premio

Un videoclip realizzato da un artista indipendente ha conquistato il premio nel concorso Roma Videoclip 2026. Il brano affronta il tema della violenza, e la vittoria ha attirato l’attenzione sul suo messaggio. La produzione del video è stata curata da professionisti specializzati in regia e fotografia, che hanno contribuito a realizzare un lavoro riconosciuto per la sua qualità e originalità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un brano indipendente a vincere il Premio Panalight?. Chi sono i professionisti che hanno curato la regia e la fotografia?. Perché la partecipazione di Giulia Provvedi ha reso il video unico?. Quali sono le nuove prospettive per la carriera di Massimo Viglione?.? In Breve Regia di Francesco Pagano e fotografia di Renato Rosati per il video.. Produzione di Daniele Urciuolo per Alfiere Productions con musica di Antonio Procino.. Partecipazione di Giulia Provvedi al progetto musicale di Massimo Viglione.. Ringraziamenti dell'artista a Francesca Piggianelli e alla cantante Dolcenera.. Il brano Giada, interpretato dal cantante Massimo Viglione noto come Vemo, ha ottenuto il Premio Panalight durante l’edizione 2026 del Roma Videoclip.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma Videoclip 2026: il brano di Vemo contro la violenza vince il premio Notizie correlate Il sannita Vemo trionfa al Roma Videoclip 2026 con il brano “Giada”Il lavoro, prodotto da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions, affronta una tematica di forte impatto sociale come la violenza di genere,... Dal Senato al sociale: la classe 5E vince il premio contro la violenza? Cosa sapere La classe 5E dell'Istituto Carducci vince il concorso nazionale a Palazzo Madama il 21 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Premio Roma Videoclip 2026: tutti i vincitori a Officina Pasolini; Cinema e musica, connubio vincente: trionfa il Roma Videoclip 2026; Dolcenera e Simona Molinari premiate a Roma Videoclip; Da Dolcenera a Mara Sattei: tutti i premiati del Roma Videoclip 2026. Violenza di genere, il brano Giada di Vemo premiato al Roma Videoclip 2026Importante riconoscimento per il cantante e autore Vemo, all’anagrafe Massimo Viglione: il videoclip del brano Giada, diretto da Francesco Pagano con la fotografia di Renato Rosati, ha conquistato i ... ntr24.tv Premio Roma Videoclip 2026: tutti i vincitori a Officina PasoliniSi è svolta ieri sera a Roma, negli spazi di Officina Pasolini, la XXIII edizione del Premio Roma Videoclip, appuntamento dedicato al dialogo tra musica e linguaggio audiovisivo. La manifestazione ha ... rainews.it lunedì 27 aprile 2026 si è svolto il premio @romavideoclip Roma Videoclip XXIII edizione ideato e presentato da @piggianellifrancesca Francesca Piggianelli . Anche noi di @radiodrago.it Radiodrago.it abbiamo partecipato alla premiazione con il nostro dirett - facebook.com facebook PER LA TERZA VOLTA NELLA NOSTRA STORIA SIAMO CAMPIONESSE D’ITALIA!!! DAJE ROMA DAJE #ASRomaFemminile x.com