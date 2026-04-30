Teyana Taylor Zara Larsson la band K-Pop di Demon Hunters sono alcune delle artiste premiate ai Billboard Women in Music Awards 2026

Durante la cerimonia dei Billboard Women in Music Awards 2026 sono state premiate diverse artiste, tra cui Teyana Taylor, Zara Larsson e la band K-Pop Demon Hunters. L’evento si è svolto recentemente e ha visto la partecipazione di molte donne attive nel settore musicale. I riconoscimenti sono stati assegnati in vari ambiti, celebrando il contributo di queste artiste alla scena musicale internazionale.

Teyana Taylor, Zara Laon, la band K-Pop di Demon Hunters: sono alcune delle artiste premiate nel corso della cerimonia dei Billboard Women in Music Awards 2026, evento che riunisce le donne più influenti nel mondo della musica. I Billboard Women in Music Awards vanno in scena ogni anno e celebrano le donne di successo e il loro contributo all’industria musicale. L’edizione 2026 si è tenuta all’Hollywood Palladium di Los Angeles, condotta da Keke Palmer. Le protagoniste di Billboard Women in Music Awards. Sul red carpet hanno sfilato alcuni dei più grandi nomi della musica e anche alcune co-conduttrici, tra cui Tyla, vincitrice dell’Impact Award 2025, Brandi Carlile, Cara Delevingne, Ciara e Coco Jones.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Teyana Taylor, Zara Larsson, la band K-Pop di Demon Hunters, sono alcune delle artiste premiate ai Billboard Women in Music Awards 2026 Notizie correlate Demon Hunters and Soda Pop: il tribute show dedicato alla k-pop musiclL'evento è stato rinviato al prossimo 5 dicembre, per sopraggiunti e improrogabili impegni professionali degli artisti. K-Pop Demon Hunters 2: Sony e Netflix confermano il sequel delle HUNTR/X!Tutte le novità su trama, data di uscita e il futuro di Jinu: la sfida di superare il successo del 2025. Contenuti e approfondimenti Da Teyana Taylor a Zara Larsson, le artiste premiate ai Billboard Women in Music AwardsTeyana Taylor, Zara Larsson, la band K-Pop di Demon Hunters, sono alcune delle artiste premiate ai Billboard Women in Music Awards 2026 ... amica.it Billboard Women in Music Awards 2026 red carpet: Keke Palmer, Zara Larsson, Teyana Taylor and moreThe Billboard Women in Music Awards 2026 took place in Los Angeles Wednesday night and honored Teyana Taylor with the Visionary Award, Zara Larsson with the Breakthrough Award, and Tate McRae with the ... aol.com