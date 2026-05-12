Volandri | Sinner competitivo anche quando lancia i sassi Curiosissimo vuole sapere tutto

Il capitano della squadra di tennis italiana ha commentato il momento positivo del team agli Internazionali, sottolineando come i risultati recenti siano il frutto di una pianificazione accurata. Ha inoltre parlato di uno dei giovani tennisti, descrivendolo come molto competitivo anche in situazioni insolite e molto curioso di conoscere ogni dettaglio del gioco. Le sue osservazioni si sono concentrate sulla crescita e sulla preparazione dei giocatori italiani in vista delle prossime sfide.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui