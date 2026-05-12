Volandri | Sinner competitivo anche quando lancia i sassi Curiosissimo vuole sapere tutto
Il capitano della squadra di tennis italiana ha commentato il momento positivo del team agli Internazionali, sottolineando come i risultati recenti siano il frutto di una pianificazione accurata. Ha inoltre parlato di uno dei giovani tennisti, descrivendolo come molto competitivo anche in situazioni insolite e molto curioso di conoscere ogni dettaglio del gioco. Le sue osservazioni si sono concentrate sulla crescita e sulla preparazione dei giocatori italiani in vista delle prossime sfide.
La sconfitta inattesa di Flavio Cobolli contro l’argentino Tirante ha privato l’Italia della gioia dell’ennesimo record, ma gli azzurri che oggi giocano gli ottavi degli Internazionali sono comunque quattro. Ottima notizia per il capitano di Davis Filippo Volandri, che non si perde un match dei suoi al Foro. Andrea è maturato un po’ tardi, però la partita con Sinner sarà interessante. Pellegrino è molto fisico, può riuscire in parte a contenere Jannik .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Jannik Sinner batte Sebastian Ofner all'esordio agli Internazionali. L'altoatesino si impone sull'austriaco col punteggio di 6-3 6-4 nel secondo turno del torneo romano, dove adesso attende il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik. #ANSA facebook
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