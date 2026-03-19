L'ex premier ha pubblicato un video sui social in cui rivela di aver scoperto di avere un melanoma cutaneo. Durante il messaggio, ha mostrato il suo volto con numerosi nei e ha sottolineato l'importanza di controlli regolari. Ha anche lanciato un appello per la prevenzione, invitando le persone a prestare attenzione ai segni sulla pelle.

«C ome vedete io ho la faccia piena di nei, e per questo mi controllo». Inizia così il video con il quale Matteo Renzi ha annunciato sui social di aver scoperto di avere un melanoma. L’ex premier ha spiegato di averlo «rimosso immediatamente», tranquillizzando sul fatto che «tutto è stato preso in tempo ». E che quindi lui non è considerato a rischio. Ma chiarisce di voler lanciare un messaggio «vista la visibilità che ho e l’esperienza che ho vissuto: ragazzi, fatevi controllare!». Perché, sottolinea, «la differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle, è quando lo becchi». E quindi invita tutti alla prevenzione. Ma che cos’è il melanoma, quali sono i sintomi, quali le cure? E come si fa prevenzione? Ecco tutto quel che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex premier lancia un appello per la prevenzione. Ecco tutto quel che c'è da sapere su questo cancro della pelle

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